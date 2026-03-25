Латвия выразила протест российскому дипломату из-за украинского дрона

Министерство иностранных дел Латвии направило ноту протеста временному поверенному в делах России в Риге в связи с украинским дроном, нарушившим воздушное пространство страны в ночь на 25 марта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте министерства.

В МИД Латвии отметили, что протест выразили в связи с вторжением дрона в воздушное пространство Латвии с территории России.

Представителю российского посольства заявили, что Россия, ведя захватническую войну в Украине, "создает непредсказуемые риски инцидентов в сфере безопасности в более широком регионе".

Во время беседы дипломату РФ также выразили осуждение в связи с российской массированной атакой 24 марта, в результате которой погибли и получили ранения мирные жители, а также были повреждены объекты Всемирного культурного и исторического наследия ЮНЕСКО.

МИД повторил требование к России прекратить агрессию и вывести вооруженные силы со всей международно признанной территории Украины.

Напомним, речь идет об инциденте с украинским беспилотником, который ночью 25 марта "заблудился" на территории Латвии и разбился там. Сообщалось, что дрон залетел с России.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс позже подтвердил, что дрон идентифицировали как украинский.

В ту ночь несколько украинских беспилотников "заблудились" также на территории Эстонии. По данным эстонской стороны, эта группа БПЛА направлялась атаковать российский порт Усть-Луга, от которого до территории Эстонии – менее 30 км, а кратчайший маршрут от территории Украины пролегает вдоль восточных границ Латвии и Эстонии.