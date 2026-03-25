ЗМІ: Пентагон підтвердив розгортання військ на Близькому Сході

Пентагон підтвердив розгортання на Близькому Сході підрозділів американських сухопутних військ.

Про це речник повідомив у заяві для BBC, пише "Європейська правда".

Речник Пентагону повідомив, що деякі підрозділи штабу 82-ї повітряно-десантної дивізії, а також окремі "підрозділи забезпечення дивізії" та 1-й бойовий бригадний комплект будуть відправлені на Близький Схід.

З міркувань безпеки він відмовився надати додаткові подробиці.

Як зазначається, 82-га повітряно-десантна дивізія, що базується в Північній Кароліні, вважається одним із найкращих звичайних бойових підрозділів армії, а деякі її підрозділи завжди готові до розгортання в будь-якій точці світу протягом 18 годин.

Ці війська навчені десантуватися з парашутами або вертольотами в цільову зону та захоплювати її.

1-ша бойова бригада, що базується в Нью-Йорку, є частиною 10-ї гірської дивізії і повністю оснащена для тривалих бойових дій, або, у військовій термінології.

ЗМІ писали раніше, що Сполучені Штати готуються відправити на Близький Схід ще близько тисячі десантників 82-ї десантної дивізії.

Писали, що Вашингтон сподівається провести раунд перемовин з Іраном стосовно завершення війни найближчими вихідними, 28-29 березня.

Відомо, що США передали "перелік з 15 пунктів", які фактично є вимогами Вашингтона щодо завершення війни. У переліку є вимоги щодо обмежень на озброєння, якими може володіти Іран та пункт про припинення підтримки проксі-формувань у регіоні. Також від Ірану вимагають змиритися з існуванням Ізраїлю.

Також речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що США вдарять по Ірану "сильніше, ніж будь-коли", якщо Тегеран не визнає свою поразку у війні.