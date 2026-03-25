ЗМІ: США намагаються організувати перемовини з Іраном у найближчі вихідні

Американська адміністрація сподівається на раунд перемовин з Іраном стосовно завершення війни найближчими вихідними, 28-29 березня.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

В адміністрації Трампа ведуть роботу над організацією перемовин з представниками Ірану у Пакистані вже найближчими вихідними, повідомили телеканалу двоє американських високопосадовців.

За поточними планами, на переговори поїде віцепрезидент Джей Ді Венс, та, можливо, деякі інші топпосадовці. Поки невідомо, чи можуть це бути спецпредставник Стів Віткофф та Джаред Кушнер – з якими, як повідомляли, Іран надалі не бажає мати справу.

Водночас співрозмовники кажуть, що поки це дуже невизначені плани – і час, і місце, і можливе коло учасників. Дехто в адміністрації має застереження щодо Пакистану як приймаючої країни.

Пакистан став ключовим посередником у контактах, під час яких Вашингтон передав Ірану "перелік з 15 пунктів". Певну роль відіграла також Туреччина.

28 березня виповниться рівно місяць від початку кампанії США та Ізраїлю проти Ірану, внаслідок якої під ударами Ірану опинились багато інших країн регіону, а експорт нафти з Перської затоки практично зупинився, що спричинило глобальне зростання цін.

Нагадаємо, 23 березня Дональд Трамп оголосив про призупинення військових ударів по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів, а 24 березня заявив, що у США "ведуться переговори" щодо Ірану, і що Тегеран "хотів би укласти угоду".

У військовому керівництві Ірану глузливо відреагували, що Штати "ведуть переговори самі із собою".

Також 25 березня низка іранських ЗМІ опублікували коментарі неназваного високопосадовця з Тегерану про те, що Іран не прийме Трампові "15 пунктів" і поки налаштований сам визначати, коли і на яких умовах завершувати війну.



