ЗМІ дізнались приблизний зміст мирних пропозицій Трампа для Ірану

Сполучені Штати за посередництва Пакистану передали Тегерану "15 пунктів" вимог для припинення війни, серед них – про обмеження щодо зброї та визнання права Ізраїлю на існування.

Про це повідомляє CNN з посиланням на свої джерела у регіоні, пише "Європейська правда".

Двоє співрозмовників повідомили, що "пропозицію з 15 пунктів" від американської адміністрації передали Ірану через Пакистан.

У переліку є вимоги щодо обмежень на озброєння, якими може володіти Іран, пункт про припинення підтримки Іраном проксі-формувань у регіоні. Також від Ірану вимагають змиритися з існуванням Ізраїлю.

Дональд Трамп у публічних коментарях з цього приводу згадав також, що ключове його очікування – що Іран відмовиться від отримання ядерної зброї та погодиться віддати вже наявні запаси високозбагаченого урану.

Також джерела CNN кажуть, що Пакистану запропонували прийняти потенційну зустріч перемовників від США та Ірану пізніше цього тижня, з американського боку можлива участь віцепрезидента Джей Ді Венса.

Нагадаємо, 23 березня Дональд Трамп оголосив про призупинення військових ударів по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів, а 24 березня заявив, що у США "ведуться переговори" щодо Ірану, і що Тегеран "хотів би укласти угоду".

У військовому керівництві Ірану глузливо відреагували, що Штати "ведуть переговори самі із собою".

Також 25 березня низка іранських ЗМІ опублікували коментарі неназваного високопосадовця з Тегерану про те, що Іран не прийме Трампові "15 пунктів" і поки налаштований сам визначати, коли і на яких умовах завершувати війну.

