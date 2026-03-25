ЗМІ: США готуються перекинути на Близький Схід ще 1000 десантників

Новини — Середа, 25 березня 2026, 12:58 — Марія Ємець

Сполучені Штати готуються відправити на Близький Схід ще близько тисячі десантників 82-ї десантної дивізії. 

Про це повідомляє CNN з посиланням на інформацію від джерел, пише "Європейська правда". 

Попри заяви Дональда Трампа щодо переговорів з Іраном та натяки на можливість перемир’я, ближчими днями на Близький Схід мають перекинути приблизно тисячу військовослужбовців 82-ї десантної дивізії.  

Це один з американських підрозділів "невідкладного реагування", що може за потреби оперативно вирушити зі своєї бази у Північній Кароліні у будь-яку точку світу упродовж 18 годин. 

Останнім випадком такого швидкого перекидання було їхнє залучення до евакуації західних військових та дипломатів з Кабула під час виходу з Афганістану. 

Як відомо, останніми днями президент США несподівано змінив риторику й почав натякати на бажання завершити бойові дії на Близькому Сході шляхом переговорів – хоча ще нещодавно казав, що ще не зацікавлений у перемовинах.

23 березня американський президент оголосив про призупинення військових ударів по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів після "продуктивних" переговорів з Тегераном.

24 березня Трамп заявив, що у США "ведуться переговори" щодо Ірану і що Тегеран "хотів би укласти угоду". 

В армії Ірану глузливо відреагували, що Штати "ведуть переговори самі із собою".

За даними ЗМІ, представники Ірану дали зрозуміти американській адміністрації, що не бажають вести переговори з посланцями президента Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, і хотіли б говорити з віцепрезидентом Джей Ді Венсом.


