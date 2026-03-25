СМИ: Пентагон подтвердил развертывание войск на Ближнем Востоке

Пентагон подтвердил развертывание подразделений американских сухопутных войск на Ближнем Востоке.

Об этом сообщил пресс-секретарь в заявлении для BBC, пишет "Европейская правда".

Представитель Пентагона сообщил, что некоторые подразделения штаба 82-й воздушно-десантной дивизии, а также отдельные "подразделения обеспечения дивизии" и 1-й боевой бригадный комплект будут отправлены на Ближний Восток.

Из соображений безопасности он отказался предоставить дополнительные подробности.

Как отмечается, 82-я воздушно-десантная дивизия, базирующаяся в Северной Каролине, считается одним из лучших обычных боевых подразделений армии, а некоторые ее подразделения всегда готовы к развертыванию в любой точке мира в течение 18 часов.

Эти войска обучены десантироваться с парашютами или вертолетами в целевую зону и захватывать ее.

1-я боевая бригада, базирующаяся в Нью-Йорке, является частью 10-й горной дивизии и полностью оснащена для длительных боевых действий, или, в военной терминологии.

СМИ писали ранее, что Соединенные Штаты готовятся отправить на Ближний Восток еще около тысячи десантников 82-й десантной дивизии.

Писали, что Вашингтон надеется провести раунд переговоров с Ираном относительно завершения войны в ближайшие выходные, 28-29 марта.

Известно, что США передали "перечень из 15 пунктов", которые фактически являются требованиями Вашингтона по завершению войны. В перечне есть требования об ограничениях на вооружение, которым может владеть Иран, и пункт о прекращении поддержки прокси-формирований в регионе. Также от Ирана требуют смириться с существованием Израиля.

Также пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США нанесут по Ирану "сильнее, чем когда-либо", если Тегеран не признает свое поражение в войне.