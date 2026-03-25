Бельгийская полиция ликвидировала сеть по нелегальной перевозке мигрантов

Бельгийская полиция ликвидировала сеть по незаконной перевозке мигрантов, действовавшую на территории трех стран.

Об этом сообщила в среду, 25 марта, федеральная прокуратура Бельгии, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, сеть по незаконной перевозке мигрантов действовала на территории Бельгии, Нидерландов и Германии.

В ходе операции бельгийская полиция изъяла надувные лодки, двигатели, спасательные жилеты, наличные деньги и оружие.

Правоохранители арестовали четырех подозреваемых в Германии. Затем их должны экстрадировать в Бельгию, где они предстанут перед судом в Брюгге.

В октябре стало известно, что Греция ликвидировала преступную группировку, которая занималась торговлей людьми, заставляя десятки непальских мужчин работать на фермах по всей стране в нечеловеческих условиях.

В декабре сообщалось, что испанская полиция ликвидировала группировку, обвиняемую в нелегальном ввозе сотен иностранных мигрантов для работы на фермах в восточной Испании в условиях, которые Министерство внутренних дел страны назвало нечеловеческими.