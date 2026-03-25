Міністерка туризму Італії пішла у відставку на вимогу Мелоні

В Італії подала у відставку міністерка туризму Даніела Сантанке майже через добу після того, як прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні зажадала її відставки з метою навести лад у владі після поразки на референдумі.

Як зазначається, ввечері 24 березня Мелоні публічно зажадала відставки Сантанке, щодо якої ведеться розслідування за звинуваченнями у шахрайстві. Вона заперечує будь-які порушення.

Того ж дня також пішли у відставку двоє посадовців Міністерства юстиції, і Мелоні привітала це рішення, закликавши міністерку туризму вчинити "в тому ж дусі інституційної чуйності".

Сантанке чинила опір цим закликам майже цілий день.

"Я не хочу бути цапом-відбувайлом за поразку, яку, безсумнівно, спричинила не я. Проте я без вагань скажу "я підкоряюся" і зроблю те, про що ви просите", – сказала вона.

Як писали, Мелоні з невеликим відривом програє на референдумі щодо судової реформи її уряду.

Коментуючи цю поразку, Мелоні зазначила, що поважатиме рішення виборців, втім, вважає його "втраченою можливістю модернізувати Італію".

Після цього ЗМІ писали, що Мелоні проводить перестановки в уряді.