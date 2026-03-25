Министр туризма Италии ушла в отставку по требованию Мелони

В Италии подала в отставку министр туризма Даниэла Сантанке почти через сутки после того, как премьер-министр Джорджия Мелони потребовала её отставки с целью навести порядок во власти после поражения на референдуме.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Как отмечается, вечером 24 марта Мелони публично потребовала отставки Сантанке, в отношении которой ведется расследование по обвинениям в мошенничестве. Она отрицает какие-либо нарушения.

В тот же день также ушли в отставку двое чиновников Министерства юстиции, и Мелони приветствовала это решение, призвав министра туризма поступить "в том же духе институциональной чуткости".

Сантанке сопротивлялась этим призывам почти целый день.

"Я не хочу быть козлом отпущения за поражение, которое, несомненно, вызвала не я. Однако я без колебаний скажу "я подчиняюсь" и сделаю то, о чем вы просите", – сказала она.

Как сообщалось, Мелони с небольшим отрывомпроигрывает на референдуме по судебной реформе ее правительства.

Комментируя это поражение, Мелони отметила, что уважает решение избирателей, однако считает его "упущенной возможностью модернизировать Италию".

После этого СМИ писали, что Мелони проводит перестановки в правительстве.