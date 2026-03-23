Мелоні визнала поразку на референдумі щодо судової системи

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні визнала поразку на референдумі щодо реформи судової системи.

Про це вона повідомила у своїх соцмережах, передає "Європейська правда".

Мелоні заявила, що поважатиме рішення виборців, але, втім вважає його "втраченою можливістю модернізувати Італію".

"Італійці чітко висловили свою думку. Ми рухатимемося вперед, як завжди, з відповідальністю, рішучістю та повагою до італійського народу й до Італії", – сказала вона.

Як писали, Мелоні з невеликим відривом програє на референдумі щодо судової реформи її уряду. Згідно з екзит-полами Swg і Opinio, проведеними телеканалами La7 і Rai, перевага була невеликою, але очікувалося, що 49-53% виборців проголосують проти запропонованих Мелоні реформ, тоді як 47-51% – за.

Наприкінці лютого Мелоні почали звинувачувати у намірах сфальсифікувати наступні вибори на свою користь після того, як коаліція уклала угоду про новий виборчий закон.