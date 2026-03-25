ЗМІ назвали дату, коли в Угорщині очікують на віцепрезидента США

Стало відомо, коли віцепрезидент США Джей Ді Венс планує відвідати Угорщину.

Про це агентству Reuters повідомили два ознайомлених співрозмовники, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, візит очікується 7-8 квітня перед запланованими на 12 квітня парламентськими виборами.

Один із них також зазначив, що план візиту Венса ще може змінитися через події, пов'язані з американо-ізраїльською війною проти Ірану.

Раніше в угорському уряді підтвердили, що чекають на візит віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Також писали, що американський президент Дональд Трамп прямо закликав угорців голосувати за чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана і його партію "Фідес" на парламентських виборах.

Також повідомляли, що міністр закордонних справ Чехії, представник популістської партії "Автомобілісти за себе" Петр Мацінка на з’їзді групи "Патріоти за Європу" у Будапешті розхвалив прем’єра Угорщини Віктора Орбана як "діяча, які народжуються раз на 500 років".