СМИ назвали дату, когда в Венгрии ожидают вице-президента США

Стало известно, когда вице-президент США Джей Ди Венс планирует посетить Венгрию.

Об этом агентству Reuters сообщили два осведомленных собеседника, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, визит ожидается 7–8 апреля, перед парламентскими выборами, запланированными на 12 апреля.

Один из них также отметил, что план визита Венса еще может измениться из-за событий, связанных с американо-израильской войной против Ирана.

Ранее в венгерском правительстве подтвердили, что ожидают визита вице-президента США Джей Ди Венса.

Также сообщалось, что американский президент Дональд Трамп прямо призвал венгров голосовать за действующего премьер-министра Виктора Орбана и его партию "Фидес" на парламентских выборах.

Также сообщалось, что министр иностранных дел Чехии, представитель популистской партии "Автомобилисты за себя" Петр Мацинка на съезде группы "Патриоты за Европу" в Будапеште восхвалял премьера Венгрии Виктора Орбана как "деятеля, которые рождаются раз в 500 лет".