У Німеччині засудили за зберігання зброї членів мережі під керівництвом ХАМАС

У середу, 25 березня, в Берліні було засуджено до тюремного ув’язнення чотирьох чоловіків за участь у мережі, яка зберігала зброю для можливих терактів у Європі під керівництвом палестинського бойового угруповання ХАМАС.

Про це пише EuroNews, передає "Європейська правда".

Суд визнав чоловіків, віком від 36 до 58 років, винними у членстві в іноземній терористичній організації та засудив їх до тюремного ув'язнення на строк від чотирьох до шести років.

За словами прокурорів, зброя мала бути використана для нападів на такі об’єкти, як ізраїльське посольство в Берліні та американська військова база Рамштайн на заході Німеччини.

Їх частково ідентифікували як Абдельхаміда Аль-А. та Ібрагіма Ель-Р., обох народжених у Лівані; громадянина Єгипту Мохаммеда Б.; та громадянина Нідерландів Назіха Р.

Як зазначається, цих чоловіків заарештували у грудні 2023 року. Назіха Р. затримали в Роттердамі, а інших трьох – у Берліні.

Прокурори стверджують, що Ібрагім Ель Р., який керував рестораном у Берліні, у 2019 році поїхав до Болгарії, щоб закопати там скриню, повну зброї, заявили вони.

У 2019 році він також привіз до Німеччини зброю з іншого складу в Данії.

Відтак 43-річний Ібрагім Ель Р. був визнаний винним у незаконному володінні зброєю та членстві в іноземній терористичній організації. Він отримав найдовший термін ув’язнення – шість років.

За словами прокурорів, чоловіки також намагалися забрати зброю з місця в Польщі, але не змогли її знайти, попри кілька спроб.

Наприкінці грудня італійські прокурори заявили про арешт дев'ятьох осіб за підозрою у фінансуванні терористичного угруповання ХАМАС через благодійні організації, що базуються в Італії.

Нещодавно влада Кіпру затримала підозрюваного члена терористичної організації ХАМАС, якого розшукує Німеччина за придбання зброї та боєприпасів для нападів на ізраїльські або єврейські об'єкти.