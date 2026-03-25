В Германии осудили за хранение оружия членов сети под руководством ХАМАС

В среду, 25 марта, в Берлине были приговорены к тюремному заключению четверо мужчин за участие в сети, которая хранила оружие для возможных терактов в Европе под руководством палестинской военизированной группировки ХАМАС.

Суд признал мужчин в возрасте от 36 до 58 лет виновными в членстве в иностранной террористической организации и приговорил их к тюремному заключению на срок от четырех до шести лет.

По словам прокуроров, оружие должно было быть использовано для нападений на такие объекты, как израильское посольство в Берлине и американская военная база Рамштайн на западе Германии.

Их частично идентифицировали как Абдельхамида Аль-А. и Ибрагима Эль-Р., обоих родившихся в Ливане; гражданина Египта Мохаммеда Б.; и гражданина Нидерландов Назиха Р.

Как отмечается, этих мужчин арестовали в декабре 2023 года. Назиха Р. задержали в Роттердаме, а остальных троих – в Берлине.

Прокуроры утверждают, что Ибрагим Эль Р., который управлял рестораном в Берлине, в 2019 году поехал в Болгарию, чтобы закопать там сундук, полный оружия, заявили они.

В 2019 году он также привез в Германию оружие с другого склада в Дании.

В результате 43-летний Ибрагим Эль Р. был признан виновным в незаконном хранении оружия и членстве в иностранной террористической организации. Он получил самый длительный срок заключения – шесть лет.

По словам прокуроров, мужчины также пытались забрать оружие с места в Польше, но не смогли его найти, несмотря на несколько попыток.

В конце декабря итальянские прокуроры заявили об аресте девяти человек по подозрению в финансировании террористической группировки ХАМАС через благотворительные организации, базирующиеся в Италии.

Недавно власти Кипра задержали подозреваемого члена террористической организации ХАМАС, которого разыскивает Германия за приобретение оружия и боеприпасов для нападений на израильские или еврейские объекты.