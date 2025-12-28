В Італії заарештували підозрюваних у фінансуванні ХАМАС через благодійні організації

Італійські прокурори заявили про арешт дев'ятьох осіб за підозрою у фінансуванні терористичного угруповання ХАМАС через благодійні організації, що базуються в Італії.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Про арешти повідомили у рамках проведення операції, координованої підрозділами по боротьбі з мафією та тероризмом.

Прокурори італійської Ґенуї заявили, що підозрювані звинувачуються в "приналежності до та фінансуванні" палестинської групи, яку Європейський Союз визнає терористичною організацією.

За словами правозахисників, затримані нібито переказали пов'язаним з ХАМАС організаціям близько 7 млн євро, зібраних за останні два роки нібито для гуманітарних цілей. Поліція вилучила активи на суму понад 8 мільйонів євро.

Розслідування розпочалося після виявлення підозрілих фінансових операцій і було розширене завдяки співпраці з владою Нідерландів та інших країн ЄС, координованій через судову агенцію ЄС Eurojust.

Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні подякувала владі за "особливо складну і важливу операцію", яка викрила фінансування ХАМАС через "так звані благодійні організації".

Нещодавно писали, що міністр Франції у справах Європи Бенжамен Аддад звернувся до Європейської комісії з проханням "пролити світло" на можливе фінансування європейськими країнами неурядових організацій, яке могло бути незаконно використане на користь терористичного угруповання ХАМАС.

Нагадаємо, у жовтні американський президент Дональд Трамп та представники Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо припинення війни у секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Пізніше Ізраїль і ХАМАС звинуватили одне одного в порушенні домовленостей, досягнутих за сприяння адміністрації Трампа і близькосхідних посередників. Після цього США провели переговори з ізраїльською стороною.

Наприкінці жовтня президент США став на захист рішення Ізраїлю про поновлення ударів по угрупованню ХАМАС у секторі Гази.