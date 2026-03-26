Лідер угорської опозиції заявив про ризик виходу Угорщини з ЄС у разі перемоги Орбана

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр попереджає про ризик виходу Угорщини з ЄС у разі перемоги на виборах партії "Фідес", яку очолює прем’єр-міністр Віктор Орбан.

Про це йдеться у відеозверненні Мадяра, опублікованому у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Мадяр стверджує, що керівництво "Фідес" запропонувала коаліцію з партією Mi Hazánk ("Наша Батьківщина"), що, за його словами, призвело б до виходу Угорщини з Європейського Союзу.

На думку Мадяра, пропозиція "Фідес" щодо коаліції "також є відкритим визнанням того, що у "Фідес" знають, що програють вибори".

"Що означала б для угорців коаліція Mi Hazánk – Фідес"? Співвітчизники, коаліція Mi Hazánk – Фідес" однозначно спрямувала б Угорщину на шлях виходу з Європейського Союзу", – підкреслив він.

Партія Mi Hazánk давно дотримується позиції, що, прийшовши до влади, вона виведе країну з ЄС. У цьому контексті лідер "Тиси" вважає, що "Фідес" теж стала на цей шлях, "спочатку нерішучими, а потім дедалі рішучішими кроками".

Крім того, за його словами, через зв’язки Орбана з Росією довіра до Угорщини похитнулася настільки, що "поступово питання вже не в тому, чи вийдемо ми з Європейського Союзу, а в тому, чи залишить нас ЄС".

"Ставки на парламентських виборах 12 квітня величезні. Це буде також референдум про те, чи залишиться наша країна членом Європейського Союзу, чи "Фідес" і Mi Hazánk остаточно перетворять Угорщину на маріонеткову державу Росії", – йдеться у підписі Мадяра до свого відеозвернення.

Повідомлялося, що опитування, проведене Дослідницьким центром 21, показало, що 36% угорців вважають, що партія прем'єра Віктора Орбана "Фідес" переможе на виборах 12 квітня попри відставання в опитуваннях від опозиційної "Тиси".

Також писали, що, за даними європейських розвідок, на тлі падіння рейтингів керівної партії "Фідес" російські спецслужби пропонували інсценувати замах на Орбана, щоб заручитися більшою підтримкою громадськості.

