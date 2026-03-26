Лидер венгерской оппозиции заявил о риске выхода Венгрии из ЕС в случае победы Орбана

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр предупреждает о риске выхода Венгрии из ЕС в случае победы на выборах партии "Фидес", которую возглавляет премьер-министр Виктор Орбан.

Об этом говорится в видеообращении Мадяра, опубликованном в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Мадяр утверждает, что руководство "Фидес" предложило коалицию с партией Mi Hazánk ("Наша Родина"), что, по его словам, привело бы к выходу Венгрии из Европейского Союза.

По мнению Мадяра, предложение "Фидес" о коалиции "также является открытым признанием того, что в "Фидес" знают, что проиграют выборы".

"Что означала бы для венгров коалиция Mi Hazánk – Фидес? Соотечественники, коалиция Mi Hazánk – Фидес однозначно направила бы Венгрию на путь выхода из Европейского Союза", – подчеркнул он.

Партия Mi Hazánk давно придерживается позиции, что, придя к власти, она выведет страну из ЕС. В этом контексте лидер "Тисы" считает, что "Фидес" тоже встала на этот путь, "сначала нерешительными, а затем все более решительными шагами".

Кроме того, по его словам, из-за связей Орбана с Россией доверие к Венгрии пошатнулось настолько, что "постепенно вопрос уже не в том, выйдем ли мы из Европейского Союза, а в том, оставит ли нас ЕС".

"Ставки на парламентских выборах 12 апреля огромны. Это будет также референдум о том, останется ли наша страна членом Европейского Союза, или "Фидес" и Mi Hazánk окончательно превратят Венгрию в марионеточное государство России", – говорится в подписи Мадяра к его видеообращению.

Сообщалось, что опрос, проведенный Исследовательским центром 21, показал, что 36% венгров считают, что партия премьера Виктора Орбана "Фидес" победит на выборах 12 апреля, несмотря на отставание в опросах от оппозиционной "Тисы".

Также писали, что, по данным европейских спецслужб, на фоне падения рейтингов правящей партии "Фидес" российские спецслужбы предлагали инсценировать покушение на Орбана, чтобы заручиться большей поддержкой общественности.

