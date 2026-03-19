Орбан назвав дві причини, чому Угорщина не виходить з ЄС

Глава угорського уряду Віктор Орбан назвав дві причини, чому Угорщина не виходить з Європейського Союзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Орбан заявив в інтерв’ю GB News.

Перша причина, за його словами, полягає у тому, що в культурному, філософському та історичному плані Угорщина завжди належала до Заходу.

"Ми належимо до римсько-християнської традиції Європи, а не до православної і не до мусульманської, яка поширена на півдні. Тому для угорців приналежність до Європейського Союзу – це, принаймні частково, питання цивілізації, до якої ти належиш", – сказав він.

Другий підхід, пояснив Орбан, більш прагматичний і пов’язаний з економікою.

"Знаєте, це країна з населенням 10 мільйонів. Ми втратили свої території внаслідок Першої світової війни. У нас немає джерел енергії, немає сировини. Тож нас засудили на смерть. Але ми вижили. Отже, нам потрібна робоча сила, продукти, створені цією робочою силою, нам потрібні ринки. А Європейський Союз означає ринок", – заявив Орбан.

Він сказав, що Європейський Союз не є цінністю для Угорщини, тому що "напрямок, у якому рухається Європейський Союз у плані цінностей, не має нічого спільного з цінностями, які ми сповідуємо".

Минулоріч Орбан заявляв, що його країна не має наміру вийти з Європейського Союзу, натомість хоче "перетворити" обʼєднання.

Зазначимо, що Угорщині неодноразово натякали на можливість виходу з Євросоюзу після того, як вона саботувала ухвалення рішень – передусім щодо України.

У 2023 році тогочасний глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель нагадав Орбану, що ніхто не зобов'язує його країну бути членом Європейського Союзу.



