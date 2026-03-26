Зеленський заявив, що поставки ракет до Patriot поки не припинялися через війну в Ірані

Президент Володимир Зеленський заявив, що поки адміністрація Дональда Трампа не припиняла постачання ракет до систем протиракетної оборони Patriot попри війну на Близькому Сході.

Про це він сказав в інтерв’ю Reuters, передає "Європейська правда".

Після інтенсивних російських бомбардувань українських міст у середу Зеленський подякував адміністрації Трампа за збереження поставок ракет до Patriot, незважаючи на підвищений попит на цю зброю через конфлікт у Перській затоці.

Українські посадовці раніше висловлювали побоювання, що поставки американських ракет до Patriot – єдиних ракет в українському арсеналі, здатних збивати російські балістичні ракети, – припиняться через іранський конфлікт.

"Поставки нам не припинялися. Я дуже вдячний президенту Трампу і його команді. Але ця поставка ракет не настільки велика, як нам потрібно", – сказав Зеленський.

Тим часом, за словами Зеленського, Україна досягла прогресу у виробництві власних ракет дальнього радіуса дії і безпілотників, що дозволяє їй завдавати удару вглиб Росії у відповідь на російські бомбардування українських міст.

Разом з тим у ЗМІ повідомили, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення на Близький Схід озброєння, призначеного для України, оскільки війна в Ірані вичерпує запаси деяких найважливіших боєприпасів американських збройних сил.

Нагадаємо, нещодавно у ЄС розповіли, що за три дні на Близькому Сході було використано близько 800 ракет-перехоплювачів американського виробництва, що перевищує кількість ракет, використаних Україною за зимовий період.