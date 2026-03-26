Зеленский заявил, что поставки ракет к Patriot пока не прекращались из-за войны в Иране
Президент Владимир Зеленский заявил, что пока администрация Дональда Трампа не прекращала поставки ракет к системам противоракетной обороны Patriot, несмотря на войну на Ближнем Востоке.
Об этом он сказал в интервью Reuters, передает "Европейская правда".
После интенсивных российских бомбардировок украинских городов в среду Зеленский поблагодарил администрацию Трампа за сохранение поставок ракет к Patriot, несмотря на повышенный спрос на это оружие из-за конфликта в Персидском заливе.
Украинские чиновники ранее высказывали опасения, что поставки американских ракет к Patriot – единственных ракет в украинском арсенале, способных сбивать российские баллистические ракеты, – прекратятся из-за иранского конфликта.
"Поставки нам не прекращались. Я очень благодарен президенту Трампу и его команде. Но эта поставка ракет не настолько велика, как нам нужно", – сказал Зеленский.
Тем временем, по словам Зеленского, Украина достигла прогресса в производстве собственных ракет дальнего радиуса действия и беспилотников, что позволяет ей наносить удар вглубь России в ответ на российские бомбардировки украинских городов.
Вместе с тем в СМИ сообщили, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления на Ближний Восток военной помощи, предназначенной для Украины, поскольку война в Иране исчерпывает запасы некоторых важнейших боеприпасов американских вооруженных сил.
Напомним, недавно в ЕС рассказали, что за три дня на Ближнем Востоке было использовано около 800 ракет-перехватчиков американского производства, что превышает количество ракет, использованных Украиной за зимний период.