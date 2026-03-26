Головний суперник Орбана звинуватив його у використанні аналога Pegasus проти опозиції

Головний суперник угорського прем’єра Віктора Орбана на виборах Петер Мадяр заявив, що ІТ-фахівці з його команди, яких почали виставляти "українськими агентами", викрили використання проти опозиційної "Тиси" шпигунської програми, подібної до Pegasus.

Як повідомляє 444, пише "Європейська правда", відеозвернення з цього приводу Мадяр опублікував 26 березня.

Мадяр заявив, що за політиками "Тиси" могли стежити за допомогою ізраїльської шпигунської програми, розробленої компанією Candiru, що за характеристиками подібна до більш відомої Pegasus.

"На додачу до інфільтрації, шантажу і погроз, протиправні методи спецслужб Орбана включають також використання шпигунської програми Candiru… Ми маємо підстави припускати, що угорські служби задіяли цю шпигунську програму, початково розроблену для військових цілей, у співпраці із силами зі сходу. Спецслужби Орбана хотіли "вибити" експертів "Тиси" з ІТ-безпеки саме тому, що вони щойно викрили застосування Candiru", – заявив Петер Мадяр.

Він також заявив, що переслідування ІТ-фахівців під надуманим приводом "нагадує найгірші комуністичні часи".

Нагадаємо, останніми днями команда Віктора Орбана почала активно просувати "шпигунську тему" як елемент передвиборчої кампанії.

Одна з кампаній націлена на опозиційного жуналіста-розслідувача Саболча Пані, справа дійшла до ініціювання кримінального провадження. Також у Орбана заявили про ІТ-співробітників "Тиси", які буцімто можуть бути агентами України.

Детально про події останніх днів в Угорщині, що додатково збільшили шанси опозиції на виборах 12 квітня – у статті "Шпигунський" скандал та найбрудніші вибори: як Орбан і Росія хочуть зберегти владу в Угорщині