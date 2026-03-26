Главный соперник Орбана обвинил его в использовании аналога Pegasus против оппозиции

Главный соперник венгерского премьера Виктора Орбана на выборах Петер Мадяр заявил, что IT-специалисты из его команды, которых начали выставлять "украинскими агентами", разоблачили использование против оппозиционной "Тисы" шпионской программы, подобной Pegasus.

Как сообщает 444, пишет "Европейская правда", видеообращение по этому поводу Мадяр опубликовал 26 марта.

Мадяр заявил, что за политиками "Тисы" могли следить с помощью израильской шпионской программы, разработанной компанией Candiru, которая по характеристикам похожа на более известную Pegasus.

"В дополнение к инфильтрации, шантажу и угрозам, противоправные методы спецслужб Орбана включают также использование шпионской программы Candiru... У нас есть основания предполагать, что венгерские службы задействовали эту шпионскую программу, изначально разработанную для военных целей, в сотрудничестве с силами с востока. Спецслужбы Орбана хотели "выбить" экспертов "Тисы" по IT-безопасности именно потому, что они только что разоблачили применение Candiru", – заявил Петер Мадяр.

Он также заявил, что преследование IT-специалистов под надуманным предлогом "напоминает худшие коммунистические времена".

Напомним, в последние дни команда Виктора Орбана начала активно продвигать "шпионскую тему" как элемент предвыборной кампании.

Одна из кампаний нацелена на оппозиционного жуналиста-расследователя Саболча Пани, дело дошло до инициирования уголовного производства. Также у Орбана заявили об IT-сотрудниках "Тисы", которые якобы могут быть агентами Украины.

Подробно о событиях последних дней в Венгрии, которые дополнительно увеличили шансы оппозиции на выборах 12 апреля – в статье "Шпионский" скандал и грязные выборы: как Орбан и Россия хотят сохранить власть в Венгрии.