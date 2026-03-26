Журналіст: літаки уряду Орбана могли таємно вивозити гроші та коштовності з Росії

Угорський журналіст-розслідувач Саболч Пані, якого уряд країни звинувачує у шпигунстві, заявив, що урядові та приватні літаки посадовців Угорщини могли вивозити з Росії значні суми грошей та коштовності.

Про це, як пише "Європейська правда", журналіст написав у Facebook.

Розслідувач повідомив, що подібна інформація почала з'являтися ще у 2016-2017 роках в службах національної безпеки країн ЄС та НАТО.

Пані заявив, що йому вдалося отримати підтвердження того, що урядові та приватні літаки з Угорщини поверталися з Росії завантаженими готівкою та коштовностями, від посадовців щонайменше з шести різних країн.

Журналіст уточнив, що джерела отримали цю інформацію не шляхом прослуховування чи спостереження за угорськими посадовцями. Натомість вони прослухали російських посадовців, які говорили про підготовку такого вантажу.

Пані також висловив переконання, що справа про шпигунство, яку 26 березня ініціювало проти нього Міністерство юстиції Угорщини, пов’язана із розслідуванням про урядові літаки. Журналіст припустив, що угорський уряд може піти далі та висунути нові надумані звинувачення, наприклад за підготовку до терористичного акту.

Нагадаємо, у понеділок проурядове видання Mandiner, що відоме через свою регулярну залученість до інформаційних атак на Україну та противників угорського прем’єра, опублікувало аудіозапис розмови одного з найвідоміших незалежних журналістів країни, Саболча Пані, з неназваною співрозмовницею. У цьому записі журналіст сказав, що він знає про прослуховування якоюсь іноземною спецслужбою міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, і згадав про одну з таких розмов.

Державна пропаганда на цьому ґрунті назвала Пані шпигуном і почала кампанію з його цькування.

А 23 березня Пані виклав стенограму розмови Сійярто з главою МЗС РФ Лавровим у 2020 році, з якої випливає, що він просив допомогти партії Роберта Фіцо виграти вибори у Словаччині.

