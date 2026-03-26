Венгерский журналист-расследователь Саболч Пани, которого правительство страны обвиняет в шпионаже, заявил, что правительственные и частные самолеты чиновников Венгрии могли вывозить из России значительные суммы денег и драгоценности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", журналист написал в Facebook.

Расследователь сообщил, что подобная информация начала появляться еще в 2016-2017 годах в службах национальной безопасности стран ЕС и НАТО.

Пани заявил, что ему удалось получить подтверждение того, что правительственные и частные самолеты из Венгрии возвращались из России загруженными наличными и драгоценностями, от чиновников по меньшей мере шести разных стран.

Журналист уточнил, что источники получили эту информацию не путем прослушивания или наблюдения за венгерскими чиновниками. Вместо этого они прослушали российских чиновников, которые говорили о подготовке такого груза.

Пани также выразил убеждение, что дело о шпионаже, которое 26 марта инициировало против него Министерство юстиции Венгрии, связано с расследованием о правительственных самолетах. Журналист предположил, что венгерское правительство может пойти дальше и выдвинуть новые надуманные обвинения, например в подготовке к террористическому акту.

Напомним, в понедельник проправительственное издание Mandiner, известное своей регулярной вовлеченностью в информационные атаки на Украину и противников венгерского премьера, опубликовало аудиозапись разговора одного из самых известных независимых журналистов страны, Саболча Пани, с неназванной собеседницей. В этой записи журналист сказал, что он знает о прослушивании какой-то иностранной спецслужбой министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, и упомянул об одном из таких разговоров.

Государственная пропаганда на этой почве назвала Пани шпионом и начала кампанию по его травле.

А 23 марта Пани выложил стенограмму разговора Сийярто с главой МИД РФ Лавровым в 2020 году, из которой следует, что он просил помочь партии Роберта Фицо выиграть выборы в Словакии.

