Розмова журналіста Politico і посадовця ЄС про Угорщину і Україну потрапила в інтернет

Видання Politico розпочало перевірку безпеки після того, як приватна телефонна розмова між одним з його репортерів та посадовцем ЄС щодо питань, пов'язаних з Угорщиною та Україною, була, ймовірно, перехоплена, а запис опублікований в інтернеті.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у публікації цього видання.

Дев'ятихвилинний аудіозапис розмови, що відбулася 3 березня, був завантажений на YouTube 16 березня. За даними YouTube, його прослухали 5 100 разів.

"Наші внутрішні перевірки не виявили жодних доказів того, що будь-які пристрої, мережі або системи були скомпрометовані", – заявили Кейт Дей, старший виконавчий редактор Politico в Європі, і Керрі Будофф Браун, виконавчий редактор і виконавчий віцепрезидент Politico, в електронному листі до співробітників у середу.

"Нас не залякає очевидна спроба втрутитися в незалежну журналістику і не відверне від важливої роботи, яку ми виконуємо. Ми завжди були і будемо пильними у захисті наших джерел, підтримці роботи наших журналістів і збереженні точності наших незалежних, неупереджених репортажів", – написали вони.

Прессекретар установи ЄС, де працює посадовець, відмовився коментувати "записи, зроблені невідомими і анонімними акторами".

Politico не змогло визначити, як запис міг бути отриманий і хто був відповідальний за його розміщення на YouTube.

Деталі розмови не наводяться.

"Злом і розголошення журналістських матеріалів завдають удару по самій суті свободи преси і захисту, на який ми, репортери, повинні мати можливість покладатися", – заявив президент Міжнародної асоціації преси в Брюсселі Дафідд аб Яго.

"Це незаконно згідно з бельгійським законодавством, і це надсилає холодний сигнал не лише журналістам у Брюсселі, але й нашим джерелам тут... Складніше питання полягає в тому, як переслідувати цих державних суб'єктів, незалежно від того, чи діють вони в межах ЄС, чи з третьої країни, як Росія", – додав він.

У понеділок орієнтована на Орбана угорська газета Mandiner опублікувала окрему розмову між незалежним угорським журналістом Саболчем Пані та його співрозмовником. Матеріал було отримано "таємничим електронним листом" від особи, яка назвалася "четвертою гілкою влади", за словами автора статті. У ньому стверджують, що до телефонних розмов очільника МЗС Сійярто нібито отримали доступ іноземні розвідки.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що факти прослуховування очільника МЗС Петера Сійярто були б "серйозною атакою проти Угорщини" і доручив перевірити це.

23 березня Пані виклав стенограму розмови Сійярто з главою МЗС РФ Лавровим у 2020 році, з якої випливає, що він просив допомогти партії Роберта Фіцо виграти вибори у Словаччині.