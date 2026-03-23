ЗМІ: Сійярто просив Лаврова допомогти партії Фіцо виграти вибори у Словаччині

Опозиційний угорський журналіст Саболч Пані опублікував стенограму розмови глави МЗС Угорщини Петера Сійярто з його російським колегою Сергєєм Лавровим, в якій ішлося про прохання посприяти перемозі соціал-демократів на виборах у Словаччині.

Як пише "Європейська правда", стенограма опублікована на Facebook-сторінці журналіста.

Розмова відбулася у лютому 2020 року.

Згідно зі стенограмою, Сійярто звернувся до міністра закордонних справ Росії по допомогу напередодні виборів у Словаччині в інтересах соціал-демократично-націоналістичного уряду на чолі з тодішнім прем'єр-міністром Петером Пеллегріні.

"Як ви знаєте, 29 лютого в Словаччині відбудуться вибори, і для нас дуже важливо, щоб коаліція там продовжила своє існування. Я розумію, що це може звучати дивно з вуст угорських консерваторів, але ми сподіваємося на перемогу соціал-демократів, оскільки вони є єдиною раціональною силою в словацькій політиці, яка діє без іноземного впливу", – сказав Сійярто Лаврову.

Варто зазначити, що Петер Пеллегріні, який нині є президентом Словаччини, на момент розмови представляв словацьких соціал-демократів, партію Роберта Фіцо, який очолює словацький уряд зараз. Пеллегріні змінив Фіцо на посаді прем'єра у 2018 році на тлі масових протестів у зв'язку з вбивством журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої.

"Якщо переможе опозиція, це буде трагедією для центральноєвропейського співробітництва. Важливо також, щоб Словацька національна партія спікера парламенту Данко подолала 5-відсотковий бар'єр. Ми сподіваємося, що їм це вдасться, але єдиний шанс для продовження коаліції – це перемога керівної партії на виборах. Прем'єр-міністр Пеллегріні був тут учора і сказав нам, що якби ваш прем'єр-міністр прийняв його, хоча б на пів години, це було б великою допомогою у перемозі на виборах", – вів далі Сійярто.

У зв'язку з цим угорський міністр попросив російського організувати зустріч словацького і російського прем'єрів.

"Це велике прохання, але я передам його прем'єр-міністру", – відповів на це Лавров.

Варто зазначити, що партія Пеллегріні тоді програла вибори і опинилася в опозиції, а Словацька національна партія не пройшла до парламенту. Однак Пеллегріні є президентом Словацької Республіки з 2024 року.

Як пише Пані, розмова була записана службою національної безпеки однієї з країн Європейського Союзу.

Журналіст опублікував стенограму розмови Сійярто з Лавровим після того, як вийшла публікація у проурядовому виданні Mandiner, де стверджують, що до телефонних розмов міністра нібито отримали доступ іноземні розвідки за допомогою опозиційного журналіста Саболча Пані, що працює у Direkt36 та VSquare. "Співучасницею" назвали також Аніту Орбан, яка у разі перемоги опозиційної "Тиси" може очолити МЗС Угорщини.

У статті йдеться про те, що проти Петера Сійярто ведеться "велика операція розвідки".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що факти прослуховування очільника МЗС Петера Сійярто були б "серйозною атакою проти Угорщини" і доручив перевірити це – після статті з такими твердженнями у проурядовому виданні.

Нагадаємо, у ЗМІ з’явилась інформація, що ЄС виключає Угорщину з делікатних переговорів через побоювання зливів Росії.