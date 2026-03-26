НАТО занепокоєний потенційними гібридними атаками РФ на енергетику

Країни-члени НАТО дедалі більше непокояться щодо гібридних атак на енергетичний сектор Альянсу на тлі російсько-української війни.

Про це йдеться в опублікованому у четвер, 26 березня, щорічному звіті генерального секретаря НАТО Марка Рютте, пише "Європейська правда".

Як зазначили у звіті, у зв’язку з поширенням гібридних дій все більшого значення набуває стійкість енергетичного сектору Альянсу, зокрема його ланцюгів постачання.

"НАТО й надалі зосереджує увагу на протидії загрозам в енергетичній сфері та забезпеченні своїх збройних сил енергоносіями й технологіями", – наголосили у звіті.

Зазначається, що загарбницька війна Росії проти України продемонструвала, що енергетика, "ймовірно, також стане однією з головних цілей у разі будь-якого нападу на НАТО".

У звіті наголосили, що НАТО "аналізує уроки, отримані від України, та інтенсифікує навчання, підготовку та координацію щодо захисту критичної енергетичної інфраструктури".

Варто нагадати, що у січні 2026 року стався інцидент із підпалом у Німеччині. Через пожежу кабельного мосту у Берліні 50 тисяч домівок та понад дві тисячі підприємств на кілька днів залишились без електропостачання.

Згодом ліворадикальна організація Vulkangruppe взяла на себе відповідальність за підпал. Федеральна прокуратура Німеччини почала розслідування щодо членства у терористичній організації, диверсії, підпалі та порушенні роботи інфраструктури.

