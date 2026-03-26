В НАТО обеспокоены потенциальными гибридными атаками РФ на энергетику

Страны-члены НАТО все больше беспокоятся о гибридных атаках на энергетический сектор Альянса на фоне российско-украинской войны.

Об этом говорится в опубликованном в четверг, 26 марта, ежегодном отчете генсека НАТО, пишет "Европейская правда".

Как отметили в отчете, в связи с распространением гибридных действий все большее значение приобретает устойчивость энергетического сектора Альянса, в частности его цепей поставок.

"НАТО по-прежнему сосредоточивает внимание на противодействии угрозам в энергетической сфере и обеспечении своих вооруженных сил энергоносителями и технологиями", – отметили в отчете.

Отмечается, что захватническая война России против Украины продемонстрировала, что энергетика, "вероятно, также станет одной из главных целей в случае любого нападения на НАТО".

В отчете отметили, что НАТО "анализирует уроки, полученные от Украины, и интенсифицирует обучение, подготовку и координацию по защите критической энергетической инфраструктуры".

Стоит напомнить, что в январе 2026 года произошел инцидент с поджогом в Германии. Из-за пожара кабельного моста в Берлине 50 тысяч домов и более двух тысяч предприятий на несколько дней остались без электроснабжения.

Впоследствии леворадикальная организация Vulkangruppe взяла на себя ответственность за поджог. Федеральная прокуратура Германии начала расследование относительно членства в террористической организации, диверсии, поджоге и нарушении работы инфраструктуры.

