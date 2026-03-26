Президент Латвії підписав закон про витрати на оборону у розмірі 5% ВВП

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс підписав закон про фінансування оборонних витрат на рівні 5% ВВП.

Про це він оголосив у своєму X, пише "Європейська правда".

26 березня Рінкевичс повідомив, що щойно підписав закон про фінансування на оборону, що закріплює витрати на рівні 5% ВВП з 2027 року.

I have just promulgated the Law on Defense Financing, mandating 5% of GDP for defense from 2027 onwards.



This will strengthen Latvia’s defense capabilities and resilience while honoring NATO commitments from the Hague Summit.



Hope more allies will join “the 5% club” soon. – Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 26, 2026

"Це посилить оборонні спроможності Латвії та нашу стійкість, а також буде дотриманням зобов’язань, які взяли на себе члени НАТО на саміті у Гаазі. Сподіваюся, невдовзі більше союзників приєднаються до "клубу 5%", – зазначив президент Латвії.

В опублікованому 26 березня щорічному звіті генерального секретаря НАТО Марка Рютте згадано, що у 2025 році вперше всі члени НАТО досягли витрат 2% ВВП на оборону.

Лідером за обсягами витрат знову стала Польща з 4,3% ВВП. Литва, Латвія, Естонія та Данія значно перевищили позначку у 3%.

Тим часом Чехія із запланованими видатками на оборону нового уряду опиниться з показниками менше 2% ВВП і ризикує стати "аутсайдером" серед країн-членів Альянсу.

Читайте детальніше, як уряд Бабіша йде на конфлікт із Трампом через витрати на оборону.