Президент Латвії підписав закон про витрати на оборону у розмірі 5% ВВП
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс підписав закон про фінансування оборонних витрат на рівні 5% ВВП.
Про це він оголосив у своєму X, пише "Європейська правда".
26 березня Рінкевичс повідомив, що щойно підписав закон про фінансування на оборону, що закріплює витрати на рівні 5% ВВП з 2027 року.
I have just promulgated the Law on Defense Financing, mandating 5% of GDP for defense from 2027 onwards.
This will strengthen Latvia’s defense capabilities and resilience while honoring NATO commitments from the Hague Summit.
Hope more allies will join “the 5% club” soon.– Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 26, 2026
"Це посилить оборонні спроможності Латвії та нашу стійкість, а також буде дотриманням зобов’язань, які взяли на себе члени НАТО на саміті у Гаазі. Сподіваюся, невдовзі більше союзників приєднаються до "клубу 5%", – зазначив президент Латвії.
В опублікованому 26 березня щорічному звіті генерального секретаря НАТО Марка Рютте згадано, що у 2025 році вперше всі члени НАТО досягли витрат 2% ВВП на оборону.
Лідером за обсягами витрат знову стала Польща з 4,3% ВВП. Литва, Латвія, Естонія та Данія значно перевищили позначку у 3%.
Тим часом Чехія із запланованими видатками на оборону нового уряду опиниться з показниками менше 2% ВВП і ризикує стати "аутсайдером" серед країн-членів Альянсу.
Читайте детальніше, як уряд Бабіша йде на конфлікт із Трампом через витрати на оборону.