Президент Латвии подписал закон о расходах на оборону в размере 5% ВВП

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подписал закон о финансировании оборонных расходов на уровне 5% ВВП.

Об этом он объявил в своем X, пишет "Европейская правда".

26 марта Ринкевичс сообщил, что только что подписал закон о финансировании на оборону, закрепляющий расходы на уровне 5% ВВП с 2027 года.

I have just promulgated the Law on Defense Financing, mandating 5% of GDP for defense from 2027 onwards.



This will strengthen Latvia’s defense capabilities and resilience while honoring NATO commitments from the Hague Summit.



Hope more allies will join "the 5% club" soon. – Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 26, 2026

"Это усилит оборонные способности Латвии и нашу устойчивость, а также будет соблюдением обязательств, которые взяли на себя члены НАТО на саммите в Гааге. Надеюсь, вскоре больше союзников присоединятся к "клубу 5%", – отметил президент Латвии.

В опубликованном 26 марта ежегодном отчете генерального секретаря НАТО Марка Рютте упомянуто, что в 2025 году впервые все члены НАТО достигли расходов 2% ВВП на оборону.

Лидером по объемам расходов снова стала Польша с 4,3% ВВП. Литва, Латвия, Эстония и Дания значительно превысили отметку в 3%.

Между тем Чехия с запланированными расходами на оборону нового правительства окажется с показателями менее 2% ВВП и рискует стать "аутсайдером" среди стран-членов Альянса.

