Нідерланди вводять обмеження для чат-бота Маска через сексуалізований контент

У четвер, 26 березня, нідерландський суд зобов’язав компанію xAI американського мільярдера Ілона Маска та його чат-бота Grok не створювати й не поширювати в Нідерландах зображення людей у сексуалізованому вигляді без їхньої згоди.

Про це йдеться у попередньому рішенні Амстердамського окружного суду, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, це рішення у цивільній справі є одним із перших випадків, коли суддя висловився щодо відповідальності xAI за створення інструментів, які можуть використовуватися для створення зображень сексуального характеру, на тлі численних скарг та розслідувань щодо Grok в США, Європі, Азії та Австралії.

Справу порушила Offlimits, нідерландська некомерційна організація, яка бореться з сексуальним насильством в інтернеті.

У своєму попередньому рішенні суд заявив, що xAI та Grok забороняється "генерувати та/або поширювати зображення сексуального характеру, в яких особи частково або повністю оголені без їхньої явної згоди".

Суд зазначив, що накладатиме штрафи у розмірі 100 тисяч євро на день, якщо компанії не дотримаються цього рішення.

Варто зауважити, що діяльність чат-ботів та додатків з ШІ опинилася в центрі скандалу після багатьох повідомлень про те, що ці платформи, зокрема і ресурс Grok мільярдера Ілона Маска, генерували зображення дітей та жінок сексуального характеру.

Європейська комісія почала окреме розслідування щодо того, чи поширює Grok в ЄС незаконний контент, зокрема сексуалізовані зображення.

Британський регулятор Ofcom також розпочав розслідування щодо платформи X Ілона Маска через зображення дітей сексуального характеру.

Ці події також спричинили активні дискусії у різних країнах світу щодо заборони соцмереж для дітей.

А 26 березня Європейський парламент більшістю голосів підтримав пропозиції до закону про штучний інтелект, які, серед іншого, передбачають заборону додатків, що генерують фейкові оголені зображення реальних людей.