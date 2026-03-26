Укр Рус Eng

Нідерланди вводять обмеження для чат-бота Маска через сексуалізований контент

Новини — Четвер, 26 березня 2026, 18:55 — Уляна Кричковська

У четвер, 26 березня, нідерландський суд зобов’язав компанію xAI американського мільярдера Ілона Маска та його чат-бота Grok не створювати й не поширювати в Нідерландах зображення людей у сексуалізованому вигляді без їхньої згоди.

Про це йдеться у попередньому рішенні Амстердамського окружного суду, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, це рішення у цивільній справі є одним із перших випадків, коли суддя висловився щодо відповідальності xAI за створення інструментів, які можуть використовуватися для створення зображень сексуального характеру, на тлі численних скарг та розслідувань щодо Grok в США, Європі, Азії та Австралії.

Справу порушила Offlimits, нідерландська некомерційна організація, яка бореться з сексуальним насильством в інтернеті.

У своєму попередньому рішенні суд заявив, що xAI та Grok забороняється "генерувати та/або поширювати зображення сексуального характеру, в яких особи частково або повністю оголені без їхньої явної згоди".

Суд зазначив, що накладатиме штрафи у розмірі 100 тисяч євро на день, якщо компанії не дотримаються цього рішення.

Варто зауважити, що діяльність чат-ботів та додатків з ШІ опинилася в центрі скандалу після багатьох повідомлень про те, що ці платформи, зокрема і ресурс Grok мільярдера Ілона Маска, генерували зображення дітей та жінок сексуального характеру.

Європейська комісія почала окреме розслідування щодо того, чи поширює Grok в ЄС незаконний контент, зокрема сексуалізовані зображення.

Британський регулятор Ofcom також розпочав розслідування щодо платформи X Ілона Маска через зображення дітей сексуального характеру.

Ці події також спричинили активні дискусії у різних країнах світу щодо заборони соцмереж для дітей.

А 26 березня Європейський парламент більшістю голосів підтримав пропозиції до закону про штучний інтелект, які, серед іншого, передбачають заборону додатків, що генерують фейкові оголені зображення реальних людей.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Нідерланди кримінал
Реклама: