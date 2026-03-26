Нидерланды вводят ограничения для чат-бота Маска из-за контента сексуального характера

В четверг, 26 марта, нидерландский суд обязал компанию xAI американского миллиардера Илона Маска и его чат-бота Grok не создавать и не распространять в Нидерландах изображения людей в сексуализированном виде без их согласия.

Об этом говорится в предварительном решении Амстердамского окружного суда, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, это решение по гражданскому делу является одним из первых случаев, когда судья высказался относительно ответственности xAI за создание инструментов, которые могут использоваться для создания изображений сексуального характера, на фоне многочисленных жалоб и расследований в отношении Grok в США, Европе, Азии и Австралии.

Дело возбудила Offlimits, нидерландская некоммерческая организация, которая борется с сексуальным насилием в интернете.

В своем предварительном решении суд заявил, что xAI и Grok запрещается "генерировать и/или распространять изображения сексуального характера, на которых лица частично или полностью обнажены без их явного согласия".

Суд отметил, что будет налагать штрафы в размере 100 тысяч евро в день, если компании не выполнят это решение.

Стоит отметить, что деятельность чат-ботов и приложений с ИИ оказалась в центре скандала после многочисленных сообщений о том, что эти платформы, в частности и ресурс Grok миллиардера Илона Маска, генерировали изображения детей и женщин сексуального характера.

Европейская комиссия начала отдельное расследование по поводу того, распространяет ли Grok в ЕС незаконный контент, в частности сексуализированные изображения.

Британский регулятор Ofcom также начал расследование в отношении платформы X Илона Маска из-за изображений детей сексуального характера.

Эти события также вызвали активные дискуссии в разных странах мира о запрете социальных сетей для детей.

А 26 марта Европейский парламент большинством голосов поддержал предложения к закону об искусственном интеллекте, которые, среди прочего, предусматривают запрет приложений, генерирующих фейковые обнаженные изображения реальных людей.