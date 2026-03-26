Литва и Украина обсудили меры по предотвращению инцидентов с беспилотниками

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что обсудил с министром обороны Украины Михаилом Федоровым вопрос о том, как предотвратить инциденты, когда во время военных операций беспилотники попадают в воздушное пространство соседних стран.

Об этом он сказал во время визита в Украину, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Каунас отметил, что обсудил с Федоровым последние инциденты в Литве, Латвии и Эстонии.

"Мы говорили о том, как нам следует сотрудничать, чтобы такие инциденты, вызванные Россией, не происходили или были сведены к минимуму. Мы все прекрасно понимаем, что Украина защищает себя, что она подвергается нападению со стороны России и что таких инцидентов не происходило бы, если бы Путин прекратил войну сегодня. Он может это сделать, но не делает", – подчеркнул глава Минобороны Литвы.

Министр также заявил, что, по его мнению, был достигнут значительный прогресс в сотрудничестве между литовской и украинской оборонной промышленностью.

Как известно, во время последних атак Украины по портам РФ вокруг Петербурга несколько беспилотников сбились с курса и залетели на территорию балтийских государств.

25 марта дроны, идентифицированные как украинские, разбились в Латвии и Эстонии. В Эстонии беспилотник врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере, еще несколько нарушили воздушное пространство страны, но не вызвали инцидентов. После фиксации этих целей в воздухе в Эстонии поднимали истребители.

Министр обороны Ханно Певкур заявил, что, учитывая увеличение количества атак Украины по объектам в Ленинградской области, эстонская армия усилила меры бдительности. В то же время он признал, что на границе с Россией невозможно "поставить стену" и время от времени подобные инциденты могут повторяться.

Ночью 26 марта очередной российский БПЛА типа "Шахед" разбился на территории Румынии.