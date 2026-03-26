Стармер каже, що картає себе за призначення Мендельсона на посаду

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що "ненавидить той факт", що "припустився помилки" щодо призначення Пітера Мендельсона послом Британії у США.

Про це він сказав у інтерв’ю Sky News, пише "Європейська правда".

Стармер заявив, що "картає себе" за призначення Мендельсона послом Британії у США попри те, що йому неодноразово вказували на зв’язки Мендельсона із американським сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

"Ніхто не був до мене суворішим у зв'язку з цією помилкою. Я зациклююся на цьому. Я картаю себе за це. Це, безумовно, не та помилка, яку я коли-небудь повторю", – наголосив прем’єр.

Він акцентував, що його досвід боротьби з насильством проти жінок і дівчат, зокрема на попередній посаді директора прокуратури, тяжіє на його душі через цю "помилку".

"Я роками намагався боротися з насильством проти жінок і дівчат. І коли я зараз оглядаюся на це та на свою помилку, я дуже суворо ставився до себе", – додав Стармер.

Як відомо, 11 березня британський уряд опублікував понад 100 сторінок документів у справі Мендельсона. Вони свідчать про те, що радники прямо вказували прем’єр-міністру Британії Кіру Стармеру, що стосунки Мендельсона із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном становлять загальний репутаційний ризик.

12 березня на Даунінг-стріт підтвердили, що Стармер читав попередження про зв'язки Мендельсона з Епштейном перед тим, як призначити його на дипломатичну посаду.

Того ж дня Стармер заявив, що призначити Мендельсона послом Британії у США було його помилкою.

Читайте також: "Чорний лебідь" для Стармера: чи призведе справа Епштейна до відставки прем'єра Британії.