Стармер говорит, что упрекает себя за назначение Мендельсона на должность

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "ненавидит тот факт", что "допустил ошибку" в отношении назначения Питера Мендельсона послом Великобритании в США.

Об этом он сказал в интервью Sky News, пишет "Европейская правда".

Стармер заявил, что "упрекает себя" за назначение Мендельсона послом Великобритании в США, несмотря на то, что ему неоднократно указывали на связи Мендельсона с американским сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

"Никто не был ко мне строже в связи с этой ошибкой. Я зацикливаюсь на этом. Я упрекаю себя за это. Это, безусловно, не та ошибка, которую я когда-либо повторю", – подчеркнул премьер.

Он акцентировал, что его опыт борьбы с насилием против женщин и девушек, в частности на прежней должности директора прокуратуры, тяготит его душу из-за этой "ошибки".

"Я годами пытался бороться с насилием в отношении женщин и девушек. И когда я сейчас оглядываюсь на это и на свою ошибку, я очень строго отношусь к себе", – добавил Стармер.

Как известно, 11 марта британское правительство опубликовало более 100 страниц документов по делу Мендельсона. Они свидетельствуют о том, что советники прямо указывали премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, что отношения Мендельсона с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном представляют общий репутационный риск.

12 марта на Даунинг-стрит подтвердили, что Стармер читал предупреждение о связях Мендельсона с Эпштейном перед тем, как назначить его на дипломатическую должность.

В тот же день Стармер заявил, что назначить Мендельсона послом Великобритании в США было его ошибкой.

