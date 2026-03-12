У Стармера кажуть, що прем'єр читав застереження щодо призначення Мендельсона

На Даунінг-стріт підтвердили, що британський прем’єр-міністр Кір Стармер читав попередження про зв'язки колишнього посла Великої Британії у США Пітера Мендельсона із засудженим за сексуальні злочини американського фінансиста Джеффрі Епштейна перед тим, як призначити його на дипломатичну посаду.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

На Даунінг-стріт заявили, що Стармер прочитав рекомендації, у яких попереджалося про зв’язки Мендельсона з Епштейном, зокрема про те, що він підтримував контакт із ним після першого вироку американському фінансисту.

Це сталося перед тим, як Стармер призначив його послом. Речник наголосив, що британський прем’єр "взяв на себе відповідальність за це призначення, визнав, що це була помилка, і перепросив".

"Повний масштаб цих зв'язків не був відомий", – стверджує він.

На запитання, чому Стармер не дослухався до попереджень про зв’язки Мендельсона з Епштейном, речник зазначив, що рекомендації цього документа "не розкривали глибину та масштаб цих стосунків".

Також речник відмовився відповісти, чи особисто прем’єр запитував Мендельсона про його зв’язки з Епштейном після ознайомлення з рекомендаціями.

"Це той тип матеріалів, які поліція попросила нас не розголошувати. Очевидно, що з цієї ситуації потрібно зробити висновки щодо ширших процедур", – додав він.

Як відомо, що 11 березня британський уряд опублікував понад 100 сторінок документів у справі Мендельсона. Вони свідчать про те, що радники прямо вказували Стармеру, що стосунки Мендельсона із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном становлять загальний репутаційний ризик.

Наприкінці січня Міністерство юстиції США опублікувало нові файли у справі Епштейна, з яких випливає, що призначений Стармером на посаду посла у США Пітер Мендельсон, судячи з усього, надіслав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.

У минулому Стармер перепросив за призначення Мендельсона послом у США. Утім, його прем’єрство опинилося під загрозою на тлі скандалу. Згодом британський прем’єр відкинув чутки про свою відставку.

