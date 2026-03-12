Стармер визнав помилкою призначення Мендельсона послом у США

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив у четвер, 12 березня, що призначити Пітера Мендельсона послом Великої Британії у США було його помилкою.

Його слова наводить Politico, передає "Європейська правда".

У своїй першій публічній заяві після оприлюднення файлів Мендельсона британський прем'єр-міністр повторив свої вибачення перед жертвами засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна після того, як обрав Мендельсона дипломатом Великої Британії, попри його давні дружні стосунки із засудженим сексуальним злочинцем.

"Оприлюднення інформації показує, що було відомо. Це призвело до подальших запитань. На жаль, через розслідування столичної поліції ми ще не можемо оприлюднити цю інформацію. Але це не змінює того факту, що це я зробив помилку, і це я перепрошую перед жертвами Епштейна, і я це роблю", – наголосив він.

Як відомо, що 11 березня британський уряд опублікував понад 100 сторінок документів у справі Мендельсона. Вони свідчать про те, що радники прямо вказували Стармеру, що стосунки Мендельсона із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном становлять загальний репутаційний ризик.

12 березня на Даунінг-стріт підтвердили, що Стармер читав попередження про зв'язки Мендельсона із Епштейном перед тим, як призначити його на дипломатичну посаду.

