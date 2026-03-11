Уряд Британії оприлюднив документи про скандальне призначення посла у США

Уряд Британії оприлюднив документи, які підтверджують: прем’єра Кіра Стармера попереджали про ризики призначення Пітера Мендельсона, пов’язаного з Епштейном, послом у США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Згідно з документами, наданими уряду в грудні 2024 року, радники прямо вказували Стармеру, що стосунки Мендельсона із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном становлять загальний репутаційний ризик.

Попри ці застереження, Мендельсон отримав посаду, яку вважали критично важливою для налагодження відносин з адміністрацією Дональда Трампа.

Окрім зв'язків з Епштейном, посадовці висловлювали занепокоєння через минулу фінансову діяльність Мендельсона в уряді лейбористів, його роботу в лобістській фірмі Global Counsel та взаємодію з великими донорами.

Особливу увагу привернули вимоги Мендельсона після його звільнення з посади посла минулого року на тлі скандалу. Документи свідчать, що він вимагав виплату у розмірі 547 тисяч фунтів стерлінгів. Міністерство фінансів у результаті погодило значно меншу суму – 75 тисяч фунтів стерлінгів.

Законодавці змусили уряд прем'єр-міністра Кіра Стармера оприлюднити тисячі документів про рішення призначити Мендельсона на ключову дипломатичну посаду на початку другого терміну Трампа. У середу влада опублікувала на урядовому вебсайті понад 100 сторінок документів, пов'язаних із цими зв'язками.

Документи публікуються партіями після розгляду парламентським комітетом з питань розвідки та безпеки. Поліція попросила уряд не оприлюднювати документи, які можуть зашкодити кримінальному розслідуванню щодо Мендельсона.

У минулому Стармер перепросив за призначення Мендельсона послом у США. Утім, його прем’єрство опинилося під загрозою на тлі скандалу. Згодом британський прем’єр відкинув чутки про свою відставку.

