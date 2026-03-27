Пісторіус заявив, що не може підтвердити перенаправлення зброї для України на Близький Схід

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус обережний у своїх коментарях щодо повідомлень про перенаправлення американської зброї із запланованої допомоги Україні на Близький Схід.

Він не може підтвердити це щодо програми PURL, у якій бере участь Німеччина, заявив політик під час відвідування австралійського заводу німецького виробника зброї Rheinmetall поблизу Брісбена.

Через PURL європейські країни НАТО і Канада фінансують американську зброю для України, оскільки США різко скоротили свою фінансову підтримку.

Раніше у західних ЗМІ з’явились повідомлення про те, що США планують перенаправлення зброї для України, зокрема ракет для ППО, вже замовлених для України в рамках PURL, на Близький Схід.

Напередодні генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що американська зброя з PURL продовжуватиме постачатися в Україну.

Президент США Дональд Трамп також прокоментував повідомлення ЗМІ про можливість перенаправлення на Близький Схід американського озброєння, призначеного для України: він відповів, що США постійно займаються перенаправленням озброєння з різних частин світу.

Нагадаємо, нещодавно у ЄС розповіли, що за три дні на Близькому Сході було використано близько 800 ракет-перехоплювачів американського виробництва, що перевищує кількість ракет, використаних Україною за зимовий період.