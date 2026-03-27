Писториус заявил, что не может подтвердить перенаправление оружия для Украины на Ближний Восток

Министр обороны Германии Борис Писториус осторожен в своих комментариях относительно сообщений о перенаправлении американского оружия из запланированной помощи Украине на Ближний Восток.

Он не может подтвердить это по программе PURL, в которой участвует Германия, заявил политик во время посещения австралийского завода немецкого производителя оружия Rheinmetall вблизи Брисбена.

Через PURL европейские страны НАТО и Канада финансируют американское оружие для Украины, поскольку США резко сократили свою финансовую поддержку.

Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что США планируют перенаправление оружия для Украины, в частности ракет для ПВО, уже заказанных для Украины в рамках PURL, на Ближний Восток.

Накануне генсек НАТО Марк Рютте заверил, что американское оружие с PURL будет продолжать поставляться в Украину.

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал сообщения СМИ о возможности перенаправления на Ближний Восток американского вооружения, предназначенного для Украины: он ответил, что США постоянно занимаются перенаправлением вооружения из разных частей мира.

Напомним, недавно в ЕС рассказали, что за три дня на Ближнем Востоке было использовано около 800 ракет-перехватчиков американского производства, что превышает количество ракет, использованных Украиной за зимний период.