У Молдові арештували колишнього віцепрем’єра за контрабанду через Придністров’я

Ексдепутата від Демократичної партії Володимира Андронакі та колишнього віцепрем'єра з реінтеграції Віктора Осипова помістили під попередній арешт на 30 діб.

Про це 26 березня повідомили Генеральній прокуратурі Молдови, передає "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Їх обвинувачують у причетності до створення та керівництва злочинною організацією, а також у зловживанні службовим становищем.

За інформацією слідчих, ідеться про схему незаконної зміни законодавства, яка дала змогу у 2015-2019 роках ввозити підакцизні товари в режимі duty-free. У документах вказували, що вони призначені для придністровського регіону. За оцінками прокуратури, через несплату податків державі було завдано збитків у розмірі понад 4 млрд леїв.

"Цю схему, імовірно, розробила і реалізувала злочинна організація, якою керували кілька осіб, зокрема колишній депутат", – завили слідчі.

Андронакі та Осипова помістили під попередній арешт на 30 діб. Прокуратура продовжує розслідування.

Колишнього депутата Андронакі вважають одним із ключових людей з оточення олігарха Влада Плахотнюка. Він також фігурує в кримінальній справі про відмивання грошей в особливо великих розмірах. Сам Андронакі стверджує, що невинний, а всі звинувачення проти нього – політичне замовлення.

Віктор Осипов займався питаннями інформаційної політики в Демпартії, коли нею керував Плахотнюк. У 2009-2011 роках і 2015 року обіймав посаду віцепрем'єра з реінтеграції. А з 2015 по 2026 роки був послом Молдови в Австрії.

У 2019 році радник тодішньої прем’єрки Маї Санду з питань зовнішньої політики і стратегічного планування Владислав Кульмінський зажадав відставки посла Молдови в Австрії та ОБСЄ Віктора Осипова саме через схему з цигарками. Він звинуватив дипломата в тому, що той є одним з організаторів схем контрабанди сигарет через магазини duty-free в Придністров'ї. Магазини відкрили 2015 року, коли Осипов був віцепрем'єром з реінтеграції.

Тоді ж він запропонував закрити магазини duty-free на території Придністров'я, обговорити з українською стороною спільний контроль придністровського сегменту кордону і відкрити ще вісім спільних контрольно-пропускних пунктів, а також продовжити моніторингову місію EUBAM.