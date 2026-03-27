В Молдове арестовали бывшего вице-премьера за контрабанду через Приднестровье

Экс-депутата от Демократической партии Владимира Андронаки и бывшего вице-премьера по реинтеграции Виктора Осипова поместили под предварительный арест на 30 суток.

Об этом 26 марта сообщили Генеральной прокуратуре Молдовы, передает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Их обвиняют в причастности к созданию и руководству преступной организацией, а также в злоупотреблении служебным положением.

По информации следователей, речь идет о схеме незаконного изменения законодательства, которая позволила в 2015-2019 годах ввозить подакцизные товары в режиме duty-free. В документах указывалось, что они предназначены для приднестровского региона. По оценкам прокуратуры, из-за неуплаты налогов государству был нанесен ущерб в размере более 4 млрд леев.

"Эту схему, вероятно, разработала и реализовала преступная организация, которой руководили несколько человек, в том числе бывший депутат", – завили следователи.

Андронаки и Осипова поместили под предварительный арест на 30 суток. Прокуратура продолжает расследование.

Бывшего депутата Андронаки считают одним из ключевых людей из окружения олигарха Влада Плахотнюка. Он также фигурирует в уголовном деле об отмывании денег в особо крупных размерах. Сам Андронаки утверждает, что невиновен, а все обвинения против него – политический заказ.

Виктор Осипов занимался вопросами информационной политики в Демпартии, когда ею руководил Плахотнюк. В 2009-2011 годах и 2015 году занимал должность вице-премьера по реинтеграции. А с 2015 по 2026 годы был послом Молдовы в Австрии.

В 2019 году советник тогдашнего премьера Майи Санду по вопросам внешней политики и стратегического планирования Владислав Кульминский потребовал отставки посла Молдовы в Австрии и ОБСЕ Виктора Осипова именно из-за схемы с сигаретами. Он обвинил дипломата в том, что тот является одним из организаторов схем контрабанды сигарет через магазины duty-free в Приднестровье. Магазины открыли в 2015 году, когда Осипов был вице-премьером по реинтеграции.

Тогда же он предложил закрыть магазины duty-free на территории Приднестровья, обсудить с украинской стороной совместный контроль приднестровского сегмента границы и открыть еще восемь совместных контрольно-пропускных пунктов, а также продолжить мониторинговую миссию EUBAM.