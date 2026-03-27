У парламенті Британії закликали Лондон і союзників готуватись захищати Європу без США

Велика Британія і її європейські союзники по НАТО повинні підготуватися до "найгіршого сценарію", коли США не захистять їх у кризовій ситуації.

Відповідне попередження зробив впливовий комітет перів і депутатів британського парламенту, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Напруженість у відносинах між адміністрацією Дональда Трампа і урядом Кіра Стармера може також поставити під загрозу надійність критично важливих стовпів національної безпеки Великої Британії, включаючи обслуговування ракет Trident, що використовуються на підводних човнах ядерного стримування ВМС, обмін розвідданими і доступ до таких програм, як винищувач F-35, йдеться в доповіді Об'єднаного комітету зі стратегії національної безпеки.

Комітет закликав Лондон "спланувати відхід від двосторонніх відносин зі Сполученими Штатами".

Він також порадив Британії, Європі і Канаді розробити план "переходу до більшого європейського лідерства в НАТО".

Це звернення, опубліковане в п'ятницю, з'явилося після того, як президент Трамп знову розкритикував своїх союзників – і зокрема Велику Британію – за те, що вони вирішили не приєднуватися до його війни проти Ірану.

Він висміяв два авіаносці Королівського військово-морського флоту як "іграшки", звинувативши країни-члени НАТО в тому, що вони "не зробили абсолютно нічого" для допомоги в боротьбі з іранським режимом.

У соціальній мережі президент додав: "США нічого не потрібно від НАТО, але вони ніколи не забудуть про цей дуже важливий момент".

Цей коментар є ще одним сигналом того, що підтримка Вашингтоном трансатлантичного альянсу згідно зі статтею 5 основоположного договору про колективну оборону – де напад на одного союзника вважається нападом на всіх – не може бути гарантована.

Зростаюча непередбачуваність пріоритетів безпеки Білого дому підриває припущення НАТО щодо захисту Європи, які завжди будувалися на вірі в те, що збройні сили США будуть домінуючою силою на боці союзників у війні.

Верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі – найвищим оперативним командувачем в альянсі – завжди був лише американець, в той час як американські збройні сили забезпечують критично важливі елементи будь-якої битви, такі як супутникові канали зв'язку, засоби радіоелектронної боротьби.

Це означає, що сили, до складу яких входили б лише європейці, були б набагато менш дієздатними.

Комітет, який оцінював Стратегію національної безпеки Великої Британії, опубліковану в червні минулого року, заявив, що для уряду важливо продовжувати співпрацювати зі США там, де це практично можливо.