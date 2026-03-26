Трамп: США ніколи не забудуть поведінку НАТО під час війни проти Ірану

Президент США Дональд Трамп вкотре виступив із різкою критикою союзників по НАТО, зазначивши, що вони "абсолютно нічого не зробили, щоб допомогти" в операції проти Ірану.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп наголосив, що США нічого не вимагатимуть від НАТО, але "ніколи не забудуть цей дуже важливий момент".

"Країни НАТО абсолютно нічого не зробили, щоб допомогти з божевільною країною Іраном, яка зараз військово знищена. США нічого не потребують від НАТО, але "ніколи не забудуть" цей дуже важливий момент", – зазначив президент США.

Після відмови низки країн НАТО взяти участь в операції для розблокування проходу Ормузькою протокою Трамп накинувся на них з критикою. Одночасно він стверджував, що Штати "не потребують допомоги" у цьому завданні.

Президент США також назвав НАТО "паперовим тигром" і заявив, що Сполучені Штати запам’ятають цей крок з боку союзників.