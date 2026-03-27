В парламенте Британии призвали Лондон и союзников готовиться защищать Европу без США

Великобритания и ее европейские союзники по НАТО должны подготовиться к "худшему сценарию", когда США не защитят их в кризисной ситуации.

Соответствующее предупреждение сделал влиятельный комитет пэров и депутатов британского парламента, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Напряженность в отношениях между администрацией Дональда Трампа и правительством Кира Стармера может также поставить под угрозу надежность критически важных столпов национальной безопасности Великобритании, включая обслуживание ракет Trident, используемых на подводных лодках ядерного сдерживания ВМС, обмен разведданными и доступ к таким программам, как истребитель F-35, говорится в докладе Объединенного комитета по стратегии национальной безопасности.

Комитет призвал Лондон "спланировать отход от двусторонних отношений с Соединенными Штатами".

Он также посоветовал Британии, Европе и Канаде разработать план "перехода к большему европейскому лидерству в НАТО".

Это обращение, опубликованное в пятницу, появилось после того, как президент Трамп снова раскритиковал своих союзников – и в частности Великобританию – за то, что они решили не присоединяться к его войне против Ирана.

Он высмеял два авианосца Королевского военно-морского флота как "игрушки", обвинив страны-члены НАТО в том, что они "не сделали абсолютно ничего" для помощи в борьбе с иранским режимом.

В социальной сети президент добавил: "США ничего не нужно от НАТО, но они никогда не забудут об этом очень важном моменте".

Этот комментарий является еще одним сигналом того, что поддержка Вашингтоном трансатлантического альянса согласно статье 5 основополагающего договора о коллективной обороне – где нападение на одного союзника считается нападением на всех – не может быть гарантирована.

Растущая непредсказуемость приоритетов безопасности Белого дома подрывает предположения НАТО по защите Европы, которые всегда строились на вере в то, что вооруженные силы США будут доминирующей силой на стороне союзников в войне.

Верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе – высшим оперативным командующим в альянсе – всегда был только американец, в то время как американские вооруженные силы обеспечивают критически важные элементы любой битвы, такие как спутниковые каналы связи, средства радиоэлектронной борьбы.

Это означает, что силы, в состав которых входили бы только европейцы, были бы гораздо менее дееспособными.

Комитет, который оценивал Стратегию национальной безопасности Великобритании, опубликованную в июне прошлого года, заявил, что для правительства важно продолжать сотрудничать с США там, где это практически возможно.