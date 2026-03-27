ЗМІ: в ЄС кажуть, що всі сподіваються на поразку Орбана на виборах

В ЄС сподіваються на те, що угорський прем’єр Віктор Орбан і його партія "Фідес" зазнають поразки на парламентських виборах, але водночас не очікують, що його потенційний наступник повністю змінить свій підхід до Євросоюзу.

Про це йдеться у публікації Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Агентство поспілкувалося з понад десятком нинішніх і колишніх посадовців, обізнаних із відносинами Європи з Угорщиною, щодо наслідків для ЄС від виборів наступного місяця.

Говорячи на умовах анонімності, багато хто відверто висловлював своє розчарування Орбаном.

Орбан, який підтримує дружні стосунки з господарем Кремля Владіміром Путіним і є також близьким союзником президента США Дональда Трампа, нерідко викликає роздратування у своїх партнерів по ЄС; востаннє він це зробив, заблокувавши виділення Україні життєво важливого кредиту на суму 90 мільярдів євро.

"Це стало останньою краплею, що переповнила чашу терпіння. З нашого боку надія на те, що Орбана вдасться переконати, зникла", – розповів один з дипломатів ЄС.

Дипломати з урядів багатьох країн ЄС заявляють, що в разі втрати Орбаном влади вони сподіваються на припинення блокування Угорщиною низки політичних ініціатив – від надання кредиту Україні до санкцій проти Росії і агресивних ізраїльських поселенців.

Якщо Орбан переможе і продовжить користуватися своїм правом вето, деякі посадовці очікують на спроби відсунути Угорщину на другий план.

"Якщо Орбан залишиться при владі, нам доведеться змінити підхід до роботи", – зазначив один з європейських високопосадовців.

Також в ЄС не приховують своїх сподівань на поразку Орбана на майбутніх парламентських виборах.

"Я думаю, що всі сподіваються, що Орбан програє", – сказав дипломат ЄС.

Хоча багато хто в Брюсселі сподівається на нову еру у відносинах з Будапештом у разі перемоги партії "Тиса", є й обережність.

Зокрема, Петер Мадяр – якого в Брюсселі пам’ятають як гострого переговорника, коли він працював угорським дипломатом – все одно залишатиметься серед найбільш скептичних голосів щодо міграції та можливості вступу України до ЄС, зазначають посадовці.

"Я майже не маю ілюзій щодо світогляду Мадяра. Нам слід бути обережними і не очікувати занадто багато. Різниця буде більше в тоні висловлювань, ніж у суті", – зазначив один з дипломатів ЄС.

Ще один співрозмовник агентства також не сподівається на кардинальну зміну підходу Угорщини до ЄС у разі приходу до влади Мадяра.

"Мадяр належить до того самого політичного табору (що й Орбан), ніхто не очікує революції", – сказав він.

Радник Мадяра, який висловився на умовах анонімності, зазначив, що його уряд справді не надто відрізнятиметься від уряду Орбана в питаннях міграції та розширення ЄС.

"Але різниця полягає в тому, що Орбан використовував це для шантажу (ЄС) та представлення інтересів Росії. Ми ж представлятимемо інтереси Угорщини", – додав він.

Опитування, проведене Дослідницьким центром 21, показало, що 36% угорців вірять у перемогу партії прем'єра Віктора Орбана "Фідес" на виборах 12 квітня попри відставання в опитуваннях від опозиційної "Тиси".

За даними європейських розвідок, на тлі падіння рейтингів керівної партії "Фідес" російські спецслужби пропонували інсценувати замах на Орбана, щоб заручитися більшою підтримкою громадськості.

