СМИ: в ЕС говорят, что все надеются на поражение Орбана на выборах

В ЕС надеются, что венгерский премьер Виктор Орбан и его партия "Фидес" потерпят поражение на парламентских выборах, но в то же время не ожидают, что его потенциальный преемник полностью изменит свой подход к Евросоюзу.

Об этом говорится в публикации Reuters, сообщает "Европейская правда".

Агентство пообщалось с более чем десятком нынешних и бывших чиновников, знакомых с отношениями Европы с Венгрией, относительно последствий для ЕС от выборов, которые состоятся в следующем месяце.

Говоря на условиях анонимности, многие откровенно выражали свое разочарование Орбаном.

Орбан, поддерживающий дружеские отношения с хозяином Кремля Владимиром Путиным и являющийся также близким союзником президента США Дональда Трампа, нередко вызывает раздражение у своих партнеров по ЕС; в последний раз он сделал это, заблокировав выделение Украине жизненно важного кредита на сумму 90 миллиардов евро.

"Это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения. С нашей стороны надежда на то, что Орбана удастся убедить, исчезла", – рассказал один из дипломатов ЕС.

Дипломаты из правительств многих стран ЕС заявляют, что в случае потери Орбаном власти они надеются на прекращение блокирования Венгрией ряда политических инициатив – от предоставления кредита Украине до санкций против России и агрессивных израильских поселенцев.

Если Орбан победит и продолжит пользоваться своим правом вето, некоторые чиновники ожидают попыток отодвинуть Венгрию на второй план.

"Если Орбан останется у власти, нам придется изменить подход к работе", – отметил один из европейских высокопоставленных чиновников.

Также в ЕС не скрывают своих надежд на поражение Орбана на предстоящих парламентских выборах.

"Я думаю, что все надеются, что Орбан проиграет", – сказал дипломат ЕС.

Хотя многие в Брюсселе надеются на новую эру в отношениях с Будапештом в случае победы партии "Тиса", есть и осторожность.

В частности, Петер Мадьяр – которого в Брюсселе помнят как острого переговорщика, когда он работал венгерским дипломатом – все равно останется среди наиболее скептических голосов в отношении миграции и возможности вступления Украины в ЕС, отмечают чиновники.

"У меня почти нет иллюзий относительно мировоззрения Мадяра. Нам следует быть осторожными и не ожидать слишком многого. Разница будет больше в тоне высказываний, чем в сути", – отметил один из дипломатов ЕС.

Еще один собеседник агентства также не надеется на кардинальное изменение подхода Венгрии к ЕС в случае прихода к власти Мадяра.

"Мадяр принадлежит к тому же политическому лагерю (что и Орбан), никто не ожидает революции", – сказал он.

Советник Мадяра, высказавшийся на условиях анонимности, отметил, что действительно его правительство не будет слишком отличаться от Орбана в вопросах миграции и расширения ЕС.

"Но разница заключается в том, что Орбан использовал это для шантажа (ЕС) и представления интересов России. Мы же будем представлять интересы Венгрии", – добавил он.

Сообщалось, что опрос, проведенный Исследовательским центром 21, показал, что 36% венгров считают, что партия премьера Виктора Орбана "Фидес" победит на выборах 12 апреля, несмотря на отставание в опросах от оппозиционной "Тисы".

Также писали, что, по данным европейских спецслужб, на фоне падения рейтингов правящей партии "Фидес" российские спецслужбы предлагали инсценировать покушение на Орбана, чтобы заручиться большей поддержкой общественности.

Читайте также: "Шпионский" скандал и самые грязные выборы: как Орбан и Россия хотят сохранить власть в Венгрии.