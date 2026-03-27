Кит, що застряг на мілині моря у Німеччині, самостійно звільнився і поплив у бік Данії

Горбатий кит, який опинився на мілині біля німецького острова Нідендорф у Балтійському морі, в ніч на 27 березня зміг самостійно звільнитись, після чого поплив у відкрите море.

Дрони Ветеринарного університету Ганновера зафіксували тварину, коли вона рухалась у бік відкритого моря.

Шість суден берегової охорони супроводжують кита в напрямку Данії. Звідти він зможе проплисти через протоку Бельт в Атлантичний океан.

Як розповів координатор рятувальної операції Себастьян Штоль, вночі рівень води в затоці піднявся приблизно на пів метра через вітер, що й допомогло тварині звільнитися з мілини.

Напередодні рятувальники прорили канал у піщаній косі, щоб кит зміг повернутися на глибину, і до вечора він уже просунувся приблизно на 40 метрів до відкритого моря.

Морський біолог Роберт Марк Леманн пояснив, що, попри початкові припущення, цей кит не є молодою особиною. Навпаки, це доросла, навіть стара тварина.

"Відчуття – це обережна ейфорія. Адже кит перебуває не в найкращому стані здоров’я. Шкіра має поганий вигляд, він слабкий, давно нічого не їв. У його пащі досі залишаються залишки сітки. Він не зміг їх видалити", – сказав він про подальшу долю кита.

Рятувальні роботи з порятунку великого кита, що викинувся на берег Балтійського моря, розпочались у понеділок. Низка спроб врятувати тварину закінчувалась невдачею.