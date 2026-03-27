Кит, застрявший на мели в Германии, освободился и поплыл в сторону Дании

Горбатый кит, оказавшийся на мели возле немецкого острова Нидендорф в Балтийском море, в ночь на 27 марта смог самостоятельно освободиться, после чего поплыл в открытое море.

Об этом сообщает Bild, пишет "Европейская правда".

Дроны Ветеринарного университета Ганновера зафиксировали животное, когда оно двигалось в сторону открытого моря.

Шесть судов береговой охраны сопровождают кита в направлении Дании. Оттуда он сможет проплыть через пролив Бельт в Атлантический океан.

Как рассказал координатор спасательной операции Себастьян Штоль, ночью уровень воды в заливе поднялся примерно на полметра из-за ветра, что и помогло животному освободиться с мели.

Накануне спасатели прорыли канал в песчаной косе, чтобы кит смог вернуться на глубину, и к вечеру он уже продвинулся примерно на 40 метров к открытому морю.

Морской биолог Роберт Марк Леманн объяснил, что несмотря на первоначальные предположения, этот кит не является молодой особью. Наоборот, это взрослое, старое животное.

"Ощущение – это осторожная эйфория. Ведь кит не в лучшем состоянии здоровья. Кожа имеет плохой вид, он слаб, давно ничего не ел. В его пасти до сих пор остаются остатки сетки. Он не смог их удалить", – сказал он о дальнейшей судьбе кита.

Спасательные работы по спасению большого кита, выбросившегося на берег Балтийского моря, начались в понедельник. Ряд попыток спасти животное заканчивался неудачей.