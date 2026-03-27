ЗМІ: Пентагон розглядає можливість відправки ще 10 тисяч солдатів на Близький Схід

Пентагон розглядає можливість відправки до 10 тисяч додаткових військових на Близький Схід, щоб надати президенту Дональду Трампу більше військових можливостей.

Про це повідомили The Wall Street Journal посадовці Міністерства оборони США, обізнані з цими планами, передає "Європейська правда".

Ці сили, які, ймовірно, включатимуть піхоту і бронетехніку, будуть додані до приблизно 5 тисяч морських піхотинців і тисяч десантників з 82-ї повітряно-десантної дивізії, які вже були направлені в регіон.

Неясно, куди саме спрямують війська на Близькому Сході, але вони, ймовірно, будуть на відстані удару по Ірану і острову Харг, важливому вузлу експорту нафти біля іранського узбережжя.

Трамп неодноразово заявляв, що відкриє Ормузьку протоку, з допомогою чи без допомоги союзників США.

"Всі оголошення щодо відправки військ будуть надходити від Міноборони. Як ми вже говорили, президент Трамп завжди має у своєму розпорядженні всі військові варіанти", – заявила Анна Келлі, заступниця прессекретаря Білого дому.

Представник Центрального командування США, яке відповідає за американські сили на Близькому Сході, відмовився від коментарів.

Трамп раніше заявив, що призупиняє удари по енергетичному сектору Ірану ще на 10 днів, до 6 квітня. Попередній крайній термін, встановлений Трампом, закінчувався в п'ятницю.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо раніше заявив, що в переговорах з Іраном "досягнуто прогресу".

За даними ЗМІ, адміністрація США сподівається провести раунд перемовин з Іраном стосовно завершення війни найближчими вихідними, 28-29 березня.